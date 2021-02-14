İstanbul'da eğitime kar engeli

Ali Yerliaya, İstanbul'da bütün eğitim kurumlarında çarşamba gününe kadar yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle önlemler kapsamında yüz yüze eğitime verilen uzun süreli araya bu kez kar engeli de eklendi.

Kademeli olarak gerçekleşmesi plananlanan yüz yüze eğitimin 15 Şubat Pazartesi başlaması beklenirken, yurt genelinde etkili olan kar yağışları birçok şehirde eğitime verilen aranın uzamasına, eğitim devam eden kurumlarda ise ara verilmesine neden oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ARA

Megakent istanbul da o şehirlerden biri oldu. İstanbul'da 17 Şubat Çarşamba gününe kadar yüz yüze eğitime tüm eğitim kurumlarında ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerliaya, konuya ilişkin bir açıkama yayınladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, “Son aldığımız meteoroloji verilerine göre; hemşehrilerimizin ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.