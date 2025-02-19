İstanbul'da eğitime kar engeli

Haber Merkezi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, İstanbul'da da kendini gösterdi.

Kent geneli beyaz örtüyle kaplanırken trafik yoğunluğu da arttı.

Kar yağışı sürerken İstanbul'da, eğitimle ilgili yeni bir karar alındı.

SULTANGAZİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sultangazi Kaymakamlığı, kar yağışı sonrası trafikte yaşanan olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak Sultangazi ilçesinde 1 gün süreyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle diğer ilçelerde de tatil kararlarının alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor.