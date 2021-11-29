İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım salı günü (yarın) eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodosla birlikte çok sayıda çatı uçtu, ağaç devrildi. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, şiddetli fırtınanın yarın da devam edeceği bildirildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Kasım salı günü (yarın) eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

KOCAELİ'DE DE EĞİTİM ÖĞRETİME BİR GÜN ARA

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yarın yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.

SAKARYA'DA DA OKULLARA ARA VERİLDİ

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 30 Kasım salı günü (yarın) eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Kaldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."