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İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarında denetimlerde bulundu.
- DHA
- 16.10.2021 - 03:44
İstanbul'da polisler denetimi sıkı tutuyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı. Denetimlerde işletmelerin evrak kontrolleri yapıldı.
SİGARA İÇENLERE PARA CEZASI KESİLDİ
Beyoğlu'nda Hüseyinağa Mahallesi Kemeriye Sokak'ta bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, evrakları kontrol etti.
Mekanlarda sigara içenlere yönelik de para cezası kesildi.
Beşiktaş Ortaköy'de yapılan denetimlerde de işletmelerin evraklar tek tek incelendi.