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    İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarında denetimlerde bulundu.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 03:44
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    İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim yapıldı

    İstanbul'da polisler denetimi sıkı tutuyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı. Denetimlerde işletmelerin evrak kontrolleri yapıldı.

    SİGARA İÇENLERE PARA CEZASI KESİLDİ

    Beyoğlu'nda Hüseyinağa Mahallesi Kemeriye Sokak'ta bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, evrakları kontrol etti.

    Mekanlarda sigara içenlere yönelik de para cezası kesildi.

    Beşiktaş Ortaköy'de yapılan denetimlerde de işletmelerin evraklar tek tek incelendi.

    İstanbul da eğlence mekanlarına denetim yapıldı #1

    İstanbul da eğlence mekanlarına denetim yapıldı #2

    İstanbul da eğlence mekanlarına denetim yapıldı #3

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