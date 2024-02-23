İstanbul'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 42 bin 534 TL ceza Trafik kurallarını hiçe sayarak yolculuk yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin uzun süren kovalamacası sonucunda yakalandı. Sürücüye ve motosiklet sahibine toplamda 49 bin 534 TL ceza kesilirken o anlar kask kamerasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.

Trafik kurallarını hiçe sayarak yolculuk yapan motosiklet sürücüsü polis memurunun radarına yakalandı.

Dur ihtarına uymadı

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Büro Amirliği’ne bağlı motosikletli polis memuru, plakasız motor sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

Polisin uyarısını dikkate almayan sürücü hızla kaçmaya başladı.

O anlar kamerada

Uzun süre devam eden kovalamaca anı motorlu polisin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yakalandı

Kovalamaca sonrasında hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan ehliyetsiz sürücü polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Toplam 42 bin 534 TL ceza kesildi

Motosikletin başkasına ait olduğu tespit edilirken sahibine 12 bin 977 lira, sürücüye ise ehliyetsiz motosiklet kullanma, çekmek belgeli araç, makas atmak, dur ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali suçlarından 29 bin 557 lira ceza kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)