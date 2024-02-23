İstanbul'da hareketli anlar yaşandı.
Trafik kurallarını hiçe sayarak yolculuk yapan motosiklet sürücüsü polis memurunun radarına yakalandı.
Dur ihtarına uymadı
Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Büro Amirliği’ne bağlı motosikletli polis memuru, plakasız motor sürücüsüne dur ihtarında bulundu.
Polisin uyarısını dikkate almayan sürücü hızla kaçmaya başladı.
O anlar kamerada
Uzun süre devam eden kovalamaca anı motorlu polisin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yakalandı
Kovalamaca sonrasında hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan ehliyetsiz sürücü polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
Toplam 42 bin 534 TL ceza kesildi
Motosikletin başkasına ait olduğu tespit edilirken sahibine 12 bin 977 lira, sürücüye ise ehliyetsiz motosiklet kullanma, çekmek belgeli araç, makas atmak, dur ikazına uymamak, kırmızı ışık ihlali suçlarından 29 bin 557 lira ceza kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış