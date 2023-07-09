İstanbul'da ekipler denetimde: 511 kaçak göçmen yakalandı Kent genelinde 1 günde gerçekleştirilen denetimlerde güvenlik güçleri, 511 kaçak göçmen tespit etti. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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DHA

Türkiye'nin kaçak göçle mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda göçmenler ve organizatörler tek tek yakalanıyor.

Son olarak İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, 8 Temmuz Cumartesi günü harekete geçti.

511 kaçak göçmen yakalandı

Yapılan denetimlerde durdurulan yayalar sorgulandı.

1 günde toplam 511 kaçak göçmen tespit edildi.

Geri gönderme merkezine teslim edildiler

Yakalanan kaçak göçmenler adli işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Denetim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla yapıldı.