İstanbul'da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi

İstanbul'da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi

Okulların açılışı öncesinde dönüşlerde yoğunluk başladı. Ekipler, trafik düzeni için helikopteriyle izleyerek müdahalede bulundu.

İstanbul'da özlemle açılması beklenen okullar için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, okulların açılmasından dolayı trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

İstanbul’a dönüşlerin başlamasıyla gişeler,n otoyollar ve köprülerde trafik yoğunluğu başladı.

TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER TESPİT EDİLDİ

Polis helikopteri eşliğinde gerçekleşen denetimlerde trafik yoğunluğunun olduğu bölgeler tespit edildi. Trafik polisleri o bölgelerde trafik akışını hızlandırmak için çalışma yürüttü.

İstanbul'da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi VİDEO

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Öte yandan, trafik kurallarına uymayan sürücüler de havadan tespit edilerek karadaki ekipler tarafından durduruldu. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.



