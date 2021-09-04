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- İstanbul'da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi
İstanbul'da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi
- İHA
- 04.09.2021 - 17:55
İstanbul'da özlemle açılması beklenen okullar için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, okulların açılmasından dolayı trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.
İstanbul’a dönüşlerin başlamasıyla gişeler,n otoyollar ve köprülerde trafik yoğunluğu başladı.
TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER TESPİT EDİLDİ
Polis helikopteri eşliğinde gerçekleşen denetimlerde trafik yoğunluğunun olduğu bölgeler tespit edildi. Trafik polisleri o bölgelerde trafik akışını hızlandırmak için çalışma yürüttü.
İstanbul'da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi VİDEO
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Öte yandan, trafik kurallarına uymayan sürücüler de havadan tespit edilerek karadaki ekipler tarafından durduruldu. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.