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    İstanbul'da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi

    Okulların açılışı öncesinde dönüşlerde yoğunluk başladı. Ekipler, trafik düzeni için helikopteriyle izleyerek müdahalede bulundu.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 17:55
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    İstanbul'da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi

    İstanbul'da özlemle açılması beklenen okullar için, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, okulların açılmasından dolayı trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

    İstanbul’a dönüşlerin başlamasıyla gişeler,n otoyollar ve köprülerde trafik yoğunluğu başladı.

    TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER TESPİT EDİLDİ

    Polis helikopteri eşliğinde gerçekleşen denetimlerde trafik yoğunluğunun olduğu bölgeler tespit edildi. Trafik polisleri o bölgelerde trafik akışını hızlandırmak için çalışma yürüttü.

    İstanbul'da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi VİDEO

    İstanbul da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi #1

    CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

    Öte yandan, trafik kurallarına uymayan sürücüler de havadan tespit edilerek karadaki ekipler tarafından durduruldu. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

    İstanbul da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi #2

    İstanbul da ekipler, okul dönüşü trafik yoğunluğu için denetim gerçekleştirdi #3

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