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- İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 22:51
- Güncelleme : 11.11.2021 - 23:06
İstanbul'da ekmek için belirlenen fiyat tarifesi ve gramaj fiyatların değişikliğe uğraması uzun zamandır tartışmaların odağı olmuştu.
BUGÜNKÜ TOPLANTININ SONA ERMESİYLE RESMİLEŞTİ
Bazı ilçelerde 1 Eylül'den itibaren 2,5 TL'den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25'lik artış, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bu akşamki meclis toplantısı sona ermesiyle resmileşti.
Yarından itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başlayacağı bildirildi.
ESNAF ODASI'NIN ZAMMI YARIN ONAYLAMASI BEKLENİYOR
Esnaf Odası'na bağlı fırıncıların yapacağı ekmek zammının ise, yarın onanması bekleniyor.
BAZI İLÇELERDE ZAMDAN ÖNCE UYGULANAN FİYAT ARTIŞI TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
İstanbul'da bazı İlçelere göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyleyen fırıncılar, özellikle Büyükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Ümraniye, Eyüpsultan, Bağcılar ve Şişli ilçelerindeki fırınlarda fiyat artışının henüz kesinleşmemesine rağmen uygulandığını söyleyerek tepki göstermişti.