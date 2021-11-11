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    İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi

    İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi

    İstanbul Ticaret Odası'nın bu akşamki meclis toplantısında ekmeğin 2.5 TL olması kabul edildi. Yarından itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başlayacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 22:51
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 23:06
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    İstanbul'da ekmek için belirlenen fiyat tarifesi ve gramaj fiyatların değişikliğe uğraması uzun zamandır tartışmaların odağı olmuştu.

    BUGÜNKÜ TOPLANTININ SONA ERMESİYLE RESMİLEŞTİ

    Bazı ilçelerde 1 Eylül'den itibaren 2,5 TL'den satılmaya başlanan ekmek fiyatlarındaki yüzde 25'lik artış, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bu akşamki meclis toplantısı sona ermesiyle resmileşti.

    Yarından itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başlayacağı bildirildi.

    İstanbul da ekmeğe zam kabul edildi #1

    ESNAF ODASI'NIN ZAMMI YARIN ONAYLAMASI BEKLENİYOR

    Esnaf Odası'na bağlı fırıncıların yapacağı ekmek zammının ise, yarın onanması bekleniyor.

    İstanbul da ekmeğe zam kabul edildi #2

    BAZI İLÇELERDE ZAMDAN ÖNCE UYGULANAN FİYAT ARTIŞI TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

    İstanbul'da bazı İlçelere göre fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyleyen fırıncılar, özellikle Büyükçekmece, Çatalca, Sarıyer, Ümraniye, Eyüpsultan, Bağcılar ve Şişli ilçelerindeki fırınlarda fiyat artışının henüz kesinleşmemesine rağmen uygulandığını söyleyerek tepki göstermişti.

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