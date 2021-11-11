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İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi

İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi

İstanbul Ticaret Odası'nın bu akşamki meclis toplantısında ekmeğin 2.5 TL olması kabul edildi. Yarından itibaren İTO'ya bağlı tüm fırıncılar 230 gram ekmeği 2,5 TL'den satmaya başlayacağı belirtildi.