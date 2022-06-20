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    İstanbul'da ekmek yarından itibaren 5 TL oluyor

    İstanbul'da ekmek yarından itibaren 5 TL oluyor

    İstanbul'da birçok ilçede 4,5 liradan satılan ekmek yarından itibaren 5 lira olacak. Ekmeğe 1 yılda gelen zam oranı ise yüzde 150'yi buldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 20:39
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 20:46
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    Ekmek fiyatlarına Türkiye'nin dört yanında yeni zamlar gelmeye başladı.

    Resmi duyuru yapılmadan fiyatı yakın zamanda 4,5 liraya çıkan 240 gram ekmeğin satış fiyatı yarından itibaren 5 lira olacak.

    Açıklamalarda bulunan, İstanbul Ticaret Odası 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir başta olmak üzere bazı ilçelerde ekmeğin 5 liradan satılmaya başlanacağını söyledi.

    "Esnaf bizi dinlemiyor"

    İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise "Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor." diye konuştu.

    Resmi zam Temmuz ayında

    İstanbul’da 210 gram ekmeğin 4 liradan satılması dahi daha resmi onay almadı. Temmuz ayında resmi tarifenin çıkması bekleniyor.

    Şu anki resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu 14,3 TL iken, yarın yapılması planlanan gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilogramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak.

    İstanbul da ekmek yarından itibaren 5 TL oluyor #1

    İstanbul da ekmek yarından itibaren 5 TL oluyor #2


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