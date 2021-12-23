- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da ele geçirilen 310 ton madde imha edildi
İstanbul'da ele geçirilen 310 ton madde imha edildi
2021 yılında yapılan operasyonlarda ele geçirilen, aralarında alkol ve tütün mamullerinin de bulunduğu toplam 310 ton madde imha edildi.
- DHA
- 23.12.2021 - 12:54
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul genelinde 2021 yılında yaptığı operasyonlarda sahte alkol, tütün ürünleri ve diğer suç unsurları dahil birçok madde ele geçirildi.
310 TON MADDE İMHA EDİLDİ
Operasyonlar sonucunda ele geçirilen toplam 310 ton madde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-20 Aralık 2021 tarihleri arasında imha edildi.