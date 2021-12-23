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İstanbul'da ele geçirilen 310 ton madde imha edildi

İstanbul'da ele geçirilen 310 ton madde imha edildi

2021 yılında yapılan operasyonlarda ele geçirilen, aralarında alkol ve tütün mamullerinin de bulunduğu toplam 310 ton madde imha edildi.