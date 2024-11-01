İstanbul'da ele geçirilen tonlarca uyuşturucu sergilendi

İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ele geçirilen tonlarca uyuşturucuyu sosyal medya hesabından duyurmuş, çarpıcı detaylar açıklamıştı.

“Narkoçelik-44” adı verilen operasyonunun Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlendiği bilgisini paylaşmıştı.

8 FARKLI ADRES VE 4 AYRI ARACA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 17 Ekim ile 31 Kasım tarihleri arasında Esenyurt, Kadıköy, Beyoğlu ve Eyüpsultan ilçelerinde “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Depolara ve tıra düzenlenen operasyon neticesinde 25 şüphelinin yakalandığı aktarılırken, 3 tonun üzerinde metamfetamin, skunk ve eroinin ele geçirildiği duyuruldu.

ZULAYA UYUŞTURUCU YÜKLERKEN YAKALANDILAR

Operasyon kapsamında bir tıra yapılan baskında, şüphelilerin araca yapılan zulaya uyuşturucu yüklerken suçüstü yakalandıkları belirlendi.

Tırın zulasında ele geçen uyuşturucu paketleri polisi bile şaşkına çevirdi. Yakalanan 17 şüphelinin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SERGİLENDİ

Geri kalan 8 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen ve Bakan Yerlikaya tarafından kamuoyuna açıklanan uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'te bulunan Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.