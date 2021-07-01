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- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Vatandaşlar, "Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte bugünün kesintileri
- Haber Merkezi
- 01.07.2021 - 10:59
- Güncelleme : 01.07.2021 - 11:01
BEDAŞ ve AYEDAŞ, 1 Temmuz İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu.
Bugün yaşanacak elektrik kesintisinin hangi ilçelerde olduğu paylaşılırken, vatandaşlar bu ilçeleri merak etmeye başladı.
İşte İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi 1 Temmuz 2021 Salı..
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?
İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde;
ATAŞEHİR
09:00 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3057.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/1.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MUSTAFA KEMAL - Sokak: 3058/2.
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ERCÜMENT BATANAY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ALİ FUAT CEBESOY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: ARDIÇ KUŞU Belde/Köy:
- MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MELİKŞAH
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: KILIÇ ALİ PAŞA
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: OĞUZ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: MEVLANA CAMİİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEK - Sokak: TAKDİR ÇIKMAZI
- 09:30 - 14:30 saat aralığında
09:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MENEKŞELER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ZAMBAKLI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BÜYÜK ATATÜRK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: BADEM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: SUSAMLI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: TUĞ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: YASEMİNLER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: 19 MAYIS
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MİMOZALAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KURTOĞLUBEY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: DENİZATI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: DÜZENLİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: PAPATYAM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÜZÜM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: LEYLAM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: AKASYAM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: MEDİNE MESCİDİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: KAYIŞDAĞI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ÇAMOLUK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İNÖNÜ - Sokak: ŞEHİT ŞERİFE BACI
KADIKÖY
09:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: CEBESOY
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: TEPE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: MÜMİN DERESİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: ADİLE NAŞİT
KARTAL
09:30 - 16:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: SELAM 09:30 - 16:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANTEPE - Sokak: İĞDE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT TURAN DAMGACI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: ŞEHİT YAVUZ BAHAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UĞUR MUMCU - Sokak: AYSAN
MALTEPE
09:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: YASEMİN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SARMAŞIK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: GAZİ MUSTAFA KEMAL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: FIRAT Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: SERİN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: IŞILTI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FINDIKLI - Sokak: HANCIOĞLU
PENDİK
14:00 - 15:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HARMANDERE - Sokak: REYHAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: REYHAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: SELÇUKLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK 09:30 - 11:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK 11:30 - 13:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: NUTUK 16:00 - 17:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: CUMHURİYET
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: ŞEFİKA
SANCAKTEPE
09:00 - 13:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BARDAK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: ESENŞEHİR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: GEDİKÇAYIR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: GÖL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: ALIÇ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BEYAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: FASIL
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: RESİM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMEK - Sokak: BARAN
TUZLA
09:00 - 16:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: İSTANBUL PARK Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: GÜLSULTAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEÖREN - Sokak: FORMULA 09:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜMRÜT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: NURPERİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MELİK
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: REYHANLI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MÜCAHİT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜBEYDE HANIM Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: AĞSAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: YUDUM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: KESTANE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HATBOYU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FENER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: NAR
ÜSKÜDAR
09:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ÖZKAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: BAĞCILAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SUNAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ATALAR
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: TUTKUN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: SEVGİ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: KORKMAZ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GEMİCİLER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: ŞAİR NEDİM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: YEŞİLFİDAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜNAYDIN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÜVEN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HUZUREVLER
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MARKET
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: GÖZLEM
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: MAVİMARMARA Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BULGURLU - Sokak: HAZİRAN
- ARNAVUTKÖY NO: 4235196 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 02:00:00 saatleri arasında
- BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SELVA sk bölgelerinde 01/07/2021 02:00:00 - 01/07/2021 04:00:00 saatleri arasında
- BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah KÖPRÜ, YALVAÇ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- ARNAVUTKÖY ilce -BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ÇİLİNGİR sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 12:00:00 saatleri arasında
- AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MAHMUTOĞLU sk bölgelerinde 01/07/2021 13:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
- BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2008. sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
- BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360., 1363., ÜSKÜP sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 02:30:00 saatleri arasında
- BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1823., 1840., 1841. sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 125., 135. sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 01/07/2021 03:30:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DENİZLER, DEVRAN, DUMLU 2, UĞURLU sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah DARCAN, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEVRAN, DUMLU 2, TOMRUK, UĞURLU sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MÜGE, OKUL 3, SÜSEN sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 12:00:00 saatleri arasında
- BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, ÇÖRE OTU sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 14:00:00 saatleri arasında
- BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah CAMLI sk / ŞİRİNEVLER mah GAZİLER, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 01/07/2021 14:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
- BAKIRKÖY NO: 4237731 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 18:00:00 saatleri arasında
- BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah EKŞİ NAR sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 11:30:00 saatleri arasında
- BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk / ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 13:30:00 saatleri arasında
- .BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BEHİRE, FİLİZ, GÜLBEŞEKER, SEFALI, TERAKKİ sk bölgelerinde 01/07/2021 14:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BAHARİSTAN, FİDAN, HAVACI MUZAFFER ERDÖNMEZ, MEHMET AKİF ERSOY, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 01/07/2021 18:00:00 - 01/07/2021 21:00:00 saatleri arasında
- BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah DEMİRYOLU, SAADETLİ, SALİHİYE sk bölgelerinde 01/07/2021 23:00:00 - 02/07/2021 02:00:00 saatleri arasında
- BAŞAKŞEHİR
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLÇİN sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 13:00:00 saatleri arasında
- BAYRAMPAŞA
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah 100. YIL, ADEM YAVUZ, DERYA, GÖKHAN, GÜVERCİN, KEMALİYE, KOMİSER REŞAT DAYI, MİLLET, UTKU, YURT, ÇALIŞKAN sk / YILDIRIM mah 100. YIL, KIZILIRMAK, MAGOSA, ULUDAĞ, İZMİR sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 03:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah 100. YIL, BİRLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FIRIN, GÖKHAN, GÜVERCİN, KAFKAS, KEMALİYE, KOMİSER REŞAT DAYI, ÇETİN, ŞEHİT BAHTİYAR AYDIN sk / YILDIRIM mah BAŞAK sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 03:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah AMİRAL SADIK ALTICAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, GİRNE, MEHMET AKİF, MİLLET, NAMIK KEMAL, SARAYBOSNA, SELİMİYE, TEVFİK FİKRET, ŞÜKRÜ KANATLI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah SELANİK sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AYKUT, AYSUN, BİLGEHAN, BİROL, ELEKTRİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDE, GAZİ KEMAL, GÖZDE, GÜLSEREN, HAKAN, ORDU, VOLKAN, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- BEŞİKTAŞ
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BARBAROS, YENER sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, GÜNAYDIN YOLU, KÜÇÜKBEBEK sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- BEYLİKDÜZÜ
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 17., 24., 26., 28., 30., BARBAROS sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- ÇATALCA
- İSTANBUL ÇATALCA ilce -KESTANELİK mah sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 16:30:00 saatleri arasında
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACAKÖY, PEKER, YAREN, ŞERİFE ACAR sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- ESENYURT
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1220. sk / ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1406., 1407., 1408., 1409., 1410., 1411., 1413., 1414., 1416., 1434., 1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÖRNEK mah AHMET ARİF sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2262., 2263., 2318., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2269., 2270. sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 01:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2261., 2262., 2263., 2318., NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / PİRİ REİS mah 2268., 2269., 2270., 2279., 2280., 2305. sk bölgelerinde 01/07/2021 00:30:00 - 01/07/2021 07:30:00 saatleri arasında
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 247., 248., 249., TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- EYÜPSULTAN
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.KAYNAK, BAKİ, SEVİNCAN, YAVUZ SELİM, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 01/07/2021 00:05:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, GÜLER, KAKTÜS, MERSİN, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 12:00:00 saatleri arasında
- GAZİOSMAPAŞA
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, 2. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, EYNESİL, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1061., 1062., ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / YENİ MAHALLE mah 540/1., CEBECİ, HACI SALİH EFENDİ, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 15:00:00 saatleri arasında
- GÜNGÖREN
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GÜNDOĞDU, KINALITEPE sk bölgelerinde 01/07/2021 00:00:00 - 01/07/2021 03:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, KINALITEPE, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgelerinde 01/07/2021 03:00:00 - 01/07/2021 06:00:00 saatleri arasında
- KAĞITHANE
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, KAVAK sk / YAHYA KEMAL mah ALTAY, HAKAN, KIVRIM, OKUL, ŞAİR sk / ÇAĞLAYAN mah AYAZMA, ŞAİR sk bölgelerinde 01/07/2021 01:00:00 - 01/07/2021 04:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADANUR, DİZER, FEVZİ ÇAKMAK, FUZULİ, HAMAM, KUMRU, MERAL, OKUL, PAYE, SAHRA, SEMA, TAFLAN, TÜRKAN, VATAN, ZEKİ, ZÜMRÜT, ŞAFAKNUR sk bölgelerinde 01/07/2021 03:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEKAN, DEVİR, DÜZENLİ, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:30:00 saatleri arasında
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DUMANLI, ULUBAŞ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:30:00 saatleri arasında
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇARIKÇI ÇIKMAZI sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DEMİRBAŞ, DONATIM, DUMANLI, SÖNMEZAY, YILDIRIM, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, FAZIL KAFTANOĞLU, KEMAL ATATÜRK, MENDERES, SUDE, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:30:00 saatleri arasında
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKASYA, AKIŞ, AKÇE, ALİM, AYÇA, BAŞYİĞİT, BEYDER, BOYABAT, CAMİALTI, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, DR. CEMİL BENGÜ, DÜLGER, FİDAN, GÜLEÇ, GÜZEL, KALAMIŞ, KAYNAK, KENDİR, KESTANE, KESTANE KÜMESİ, KÖKNAR, MARMARA, MAZİ, MÜRVER, NAKIŞ, NEZİR, OCAK, PARLAK, SALKIM, SEVİM, SÖĞÜT, TARÇIN, TAŞOCAĞI KÜMESİ, ZEMBİL KÜMESİ, ÇAMALTI, ÇİT, ÖNDER, İBRAHİM, İLKE sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 13:30:00 saatleri arasında
- KÜÇÜKÇEKMECE
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.MUAMMER AKSOY, 1.MİMAR SİNAN, 1.SERAP, 1.UZAY, 3.İNÖNÜ, AHMET SEVİM, AKYEL, AYYILDIZ, BAHARİYE, DERİN, FEZA, KAFKAS, MERT, ORAY, SERİN, TÜRKMEN, URLA sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 06:01:00 saatleri arasında
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 1.NERGİZ, 1.SARMAŞIK, 3.ZAFER, 3.ÇAM, 3.İNÖNÜ, 4.FATİH, BAHARİYE, BERRAK, NERGİZ, ZENGİN sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 06:01:00 saatleri arasında
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.AŞIK VEYSEL, 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SEMBOL, 1.SÜLÜN, 1.TOLGA, 1.UZAY, 3.KARTAL, 4.CAN, AKATLAR, AKYEL, BABİL, KAFKAS, MİMARBAŞI, OKAN, OSMANCIK, ŞEHİT ENGİN İNCE sk bölgelerinde 01/07/2021 00:01:00 - 01/07/2021 06:01:00 saatleri arasında
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KORELİ, KORUTÜRK, YAŞARDOĞU, ÇİLEK sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 13:00:00 saatleri
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YILDIZ, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, SARIKAYA sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah DURSUN, KENAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah BEYAZIT sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- SARIYER
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ASLAN, ATEŞ ÇİÇEĞİ, AYLANDIZ, CENK, ELA, FİŞEK, KUŞKONMAZ, NURİPAŞA, YONCALI ÇIKMAZI, ÇAMLIK KORU , ÇELİK, İBRİŞİM ÇIKMAZI, İNCİ ÇİÇEĞİ sk / TARABYA mah GÜLVEREN sk / YENİKÖY mah ADNAN KAHVECİ, AYBARS, ERCAN, FATİHLER, GÜZELCE ALİPAŞA , KEMAL, KUVAYİ MİLLİYE, YÜZBAŞI NAZMİ BEY, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.) sk bölgelerinde 01/07/2021 01:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah BALABANDERE, BİRKAN, MERAL, SARI LALE, ZAFER, ÇAYIRLIK, ÇİMEN sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 16:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah HADIMKORU YOLU sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 13:00:00 saatleri arasında
- NO: 4229381
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-İSTİNYE mah ARPA, ASLAN AĞZI, BALABANDERE, ELİF, EYLEM, FEDAKAR, FERAY sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- SİLİVRİ
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah GÖLET sk bölgelerinde 01/07/2021 01:00:00 - 01/07/2021 04:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah ALIÇ, BEDRİ RAHMİ, FERMAN, HAYRAT, NECATİ KALFA, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SAVCI BEYLER, SEFALI, TAÇ, TERAKKİ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk / ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah AYÇA ÇIKMAZI, BAHARAT, BAHÇIVAN ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, CANDAN, CENNET, CEVAHİR ÇIKMAZI, DEKOR, DELTA, DETAY, DÖNMEZLER, ELVAN, ELİT, GÜLSUYU, KAŞGARLI, KURUL, MALİYE ÇIKMAZI, MARUF ÇIKMAZI, MOHAÇ, MORAL, MÜEZZİN, MİLLİ ŞAİR, MİSAFİRPERVER, PEMBELİ, PITIRCIK, SADABAT, SEVENLER, TEKMEŞE ÇIKMAZI, ÇAMYOLU, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇÖL, ÇÖMLEKÇİ sk / SAYALAR mah SAYALAR YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:00:00 - 01/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, DOĞRULUK, PARLAK, VİLLA ÇIKMAZI, ÇALILI, ŞAMİL, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 01/07/2021 10:00:00 - 01/07/2021 18:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BALABAN mah CANGÜN, ÖZGÜNAY, ULUSEL sk bölgelerinde 01/07/2021 21:00:00 - 01/07/2021 23:00:00 saatleri arasında
- SULTANGAZİ
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1260., 1262., 1262/1., 1262/2., 1263., LÜTFİ AYKAÇ sk bölgelerinde 01/07/2021 09:30:00 - 01/07/2021 16:30:00 saatleri arasında
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk bölgelerinde 01/07/2021 12:00:00 - 01/07/2021 15:00:00 saatleri arasında
- ZEYTİNBURNU
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 01/07/2021 04:00:00 - 01/07/2021 07:00:00 saatleri arasında