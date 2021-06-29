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- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Vatandaşlar hangi ilçelerde olacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar..
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 08:50
- Güncelleme : 29.06.2021 - 09:30
BEDAŞ ve AYEDAŞ, 29 Haziran İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu.
Bugün yaşanacak elektrik kesintisinin hangi ilçelerde olduğu paylaşılırken, vatandaşlar bu ilçeleri merak ederek, araştırmaya başladı.
İşte İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi 29 Haziran 2021 Salı..
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?
İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde;
- ARNAVUTKÖY MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah DEVRAN, REŞATPAŞA, YALVAÇ bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 11:00:00 saatleri arasında
- ARNAVUTKÖY MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, EMRAH, FEDAKAR, GÜZEL PARK, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, MUHTEŞEM, SELDA, TUNÇ, ÜLKÜMEN
- MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞARAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 29/06/2021 09:00:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında
- ARNAVUTKÖY iMERKEZ-ADNAN MENDERES mah AYÇA, DORUK, KARDELEN, MEŞE TARLA, ÇİLİNGİR bölgelerinde 29/06/2021 09:30:00 - 29/06/2021 17:00:00 saatleri arasında
- ARNAVUTKÖY MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, AKYAZI, ALTINDAĞ, ASIR, AYKIZ, BABÜR, BARBAROS, BETÜLAY, CEBRAİL, DEKOR, DEMRE, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, KABATAŞ, KINALIBAĞ, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, NAZİRE, PATİKA, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YENİÇARŞI, ZEKAİ, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE bölgelerinde 29/06/2021 11:00:00 - 29/06/2021 13:00:00 saatleri arasında
- BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah KAHRAMAN bölgelerinde 29/06/2021 14:00:00 - 29/06/2021 16:00:00 saatleri arasında