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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Vatandaşlar hangi ilçelerde olacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar..