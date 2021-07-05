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    İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..

    BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Bunun üzerine hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 10:35
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    İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..

    BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından, İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

    Bugün, İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili ilçeler ve mahalleler paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi 5 Temmuz 2021 Pazartesi..

    HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde;

    09:00 - 12:00 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KAVAKLI
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BAYCAN ÇIKMAZI
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PAPATYALI
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ADA

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BATMAN

    Arnavutköy ilçesi: Balaban Mah

    05/07/2021 09:00:00 - 05/07/2021 13:00:00 saatleri arasında

    Arnavutköy ilçesi: Yassıören mah

    05/07/2021 09:00:00 - 05/07/2021 17:00:00 saatleri arasında

    Arnavutköy ilçesi: Tayakaydın mah

    05/07/2021 09:30:00 - 05/07/2021 17:00:00 saatleri arasında

    Arnavutköy ilçesi: Mareşal fevzi çakmak Mah

    05/07/2021 14:00:00 - 05/07/2021 18:00:00 saatleri arasında

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