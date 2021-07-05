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- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 5 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 10:24
- Güncelleme : 05.07.2021 - 10:35
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından, İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı bildirildi.
Bugün, İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili ilçeler ve mahalleler paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi 5 Temmuz 2021 Pazartesi..
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde;
09:00 - 12:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: KAVAKLI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: BAYCAN ÇIKMAZI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: PAPATYALI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: OPERATÖR CEMİL TOPUZLU
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CADDEBOSTAN - Sokak: ADA
09:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SAHRAYICEDİT - Sokak: BATMAN
Arnavutköy ilçesi: Balaban Mah
05/07/2021 09:00:00 - 05/07/2021 13:00:00 saatleri arasında
Arnavutköy ilçesi: Yassıören mah
05/07/2021 09:00:00 - 05/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
Arnavutköy ilçesi: Tayakaydın mah
05/07/2021 09:30:00 - 05/07/2021 17:00:00 saatleri arasında
Arnavutköy ilçesi: Mareşal fevzi çakmak Mah
05/07/2021 14:00:00 - 05/07/2021 18:00:00 saatleri arasında