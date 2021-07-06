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- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Bunun üzerine hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 11:12
- Güncelleme : 06.07.2021 - 11:14
BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından, İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı bildirildi.
Bugün, İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintisiyle ilgili ilçeler ve mahalleler paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası elektrik kesinti listesi 6 Temmuz 2021 Salı..
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
İstanbul'da elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde;
13:30 - 14:30 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: BARIŞ MANÇO
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANLICA - Sokak: MİHRABAT
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KÖRFEZ
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: FINDIK
10:00 - 14:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: REŞADİYE
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TAMBUR ÇIKMAZI
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TURUPLU
10:00 - 14:00 saat aralığında
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: BEYKOZ_1
- Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: TAMBUR ÇIKMAZI
Arnavutköy:
- MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk / ANADOLU mah sk / ATATÜRK mah sk / BOLLUCA mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / HİCRET mah sk / NENEHATUN mah sk / TAŞOLUK mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah sk / YENİDOĞAN mah sk / ŞEMSİPAŞA mah sk bölgelerinde 06/07/2021 01:00:00 - 06/07/2021 01:30:00 saatleri arasında
Arnavutköy:
- MERKEZ-ANADOLU mah ABİDİN, AKINALP, ALTINORDU, AYABA, AYDINER, AYSEMA, AYŞENUR, BAHŞENDE, BALKAN, BATURHAN, BAYSAL, BAŞTÜRK, BEYSUN, BUHARA, CİNAN, DAĞHAN, DEMİRKAYA, ERDİNÇ, EVLİYA, FİKİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜLAĞACI, GÜLBADEM, GÜLBİN, GÜLDESTE, GÜLLÜBAHÇE, GÜR, HAMİT, HAZAR, HELVACI, KIRAÇ, KIYMETLİ, LOZAN, MESUT, MİMAR SİNAN, NECİP FAZIL, SALKIM SÖĞÜT, SALİHA, SARIÇAM, SOYKAN, SULUDERE, SİRKECİ, TAMER, TÜCCAR, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YILMAZTÜRK, YUKARI PAZAR, ZEMHERİ, ÖZEL, ÖZENİR, ŞERİF, ŞEYDANUR, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GAZİOSMANPAŞA, YAKACIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 29. sk bölgelerinde 06/07/2021 01:20:00 - 06/07/2021 05:00:00 saatleri arasında
Arnavutköy:
- MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, HUKUK, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/07/2021 04:00:00 - 06/07/2021 05:30:00 saatleri arasında
Büyükçekmece:
- KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 06/07/2021 09:00:00 - 06/07/2021 13:00:00 saatleri arasında