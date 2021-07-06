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İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2021 elektrik kesintisi olan ilçeler..

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı açıklandı. Bunun üzerine hangi ilçelerde kesinti olacağı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...