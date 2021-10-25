İstanbul'da elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

İstanbul'da elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimde, belirlenen kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Scooter ile ilerleyen sürücülere durdurularak ceza yazıldı.

İstanbul'da elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yapılmaya başlandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu.

POLİS ELEKTRİKLİ SCOOTER DENETİMİNE ÇIKTI

Kimileri ise polis ekiplerini görmesi üzerine scooterdan indi. Durdurulan kişilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira ceza kesildi.

Ceza kesilen bir kişi, "Kaldırımda scooter kullanmak yasakmış ama biz bilmiyorduk. Onun için cezai işlem uyguluyorlar. Ceza 140 küsürmüş." dedi.

"RAHAT YÜRÜYEMİYORUZ"

Denetimler sırasında polis ekiplerinin yanına gelen bir kadın ise, "Bir scooter torunuma çarptı. Cesaret edip şurada rahat yürüyemiyoruz. Hepsi kaldırımda gidiyor. Ayrıca kuryeler de kaldırımda gidiyor. Bir de bir şey söylediğiniz zaman hakaret alıyorsunuz." diye konuştu.

Öte yandan Fatih, Aksaray'da da denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi.