İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik denetim

İstanbul'da elektrikli scooterlara yönelik son 3 günde yapılan denetimlerde 260 araç kontrol edilirken, kurallara uymadıkları belirlenen 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul genelinde 25 - 26 - 27 Ekim 2021 tarihlerinde elektrikli scooter kullananlara yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde toplam 260 adet elektrikli scooter kontrol edildi.

CEZA YAĞDI

14 adet bisiklet yolu olmasına rağmen taşıt yolunda sürülmesi, 26 adet yaya yolunda sürülmesi, 1 adet araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken zorlaştırıcı veya tehlike doğurucu davranışlarda bulunması, 4 adet sürücü dışında başka kişilerin taşınması, 7 adet de yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak ile diğer ilgili maddelerden 34 adet olmak üzere toplam 86 adet idari para cezası uygulandı.

TOPLAMDA 30 BİN 932 LİRA