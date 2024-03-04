İstanbul'da emniyet şeridindeki sürücüler itfaiyeye zor anlar yaşattı Trafik kazası ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, emniyet şeridini kullanmak isterken araç sürücülerinin yoğunluğuyla karşılaştı. İtfaiye ekipleri, sürücülerin şeridi boşaltması için siren çalarak anonsla uyarıda bulundu.

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DHA

İstanbul trafiğinde hareketli anlar yaşandı.

2 Mart Cumartesi günü, öğlen saatlerinde yoğun trafiğin olduğu caddede trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, olay yerine gitmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Siren çalarak yol istedi

Emniyet şeridini kullanmak isteyen ekipler, araçların oluşturduğu yoğunluğu görünce siren çalarak yol istedi.

İtfaiye ekipleri, emniyet şeridinde ilerleyen sürücülere "Emniyet şeridini boşaltın, itfaiyeye yol verelim, kaza var." diye anons yaptı.

"Ne işin var senin orada?"

Şoför, emniyet şeridindeki bir araç sürücüsüne de "Ne işin var senin emniyet şeridinde, yanaş sola" diyerek tepki gösterdi.

Güçlükle ilerledi

Araçların emniyet şeridinden ayrılması için uzun süre bekleyen itfaiye ekibi, yol açıldıktan sonra ilerleyebildi.

O anlar kameraya yansıdı

İtfaiye aracının emniyet şeridindeki araçlar yüzünden ilerleyemediği anlar, araç kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)