İstanbul'da en çok 'park yasağı' ihlal edildi

İstanbul'da, 1 Ocak-26 Nisan tarihleri arasında trafikte kural ihlali yapan sürücülere yazılan cezaların başında 289 bin 273 ile park yasağı yer aldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi, sivil ve motosikletli trafik polisleri, seyir halinde ve sabit noktalarda yaptığı denetimlerle kentte trafik güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kentte 1 Ocak ile 26 Nisan tarihleri arasında, polis sorumluluk bölgesinde yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 857 bin 129 sürücüye cezai işlem uygulandı.

289 BİN SÜRÜCÜYE 'PARK YASAĞI' CEZASI

Sürücülere kesilen cezalar arasında ilk sırayı 289 bin 273 ile park yasağı aldı. Bunu 114 bin 680 ile makas atmak, fazla yolcu taşımak ve kask takmamak gibi diğer ihlaller ve 93 bin 869 ile aşırı hız izledi.

Trafik ekipleri, sürücülerden 93 bin 69'una trafik işaret levhaları, cihazlarıyla yer işaretlerine uymamak, 60 bin 121'ine muayenesiz araç kullanmak, 56 bin 572'sine kırmızı ışık ihlali, 44 bin 367'sine seyir halinde cep telefonu kullanmak, 25 bin 607'sine emniyet şeridi ihlali, 24 bin 239'una aracı ters istikamette sürmek, 23 bin 440'ına sürücü belgesiz araç kullanmak, 21 bin 623'üne emniyet kemeri kullanmamak, 10 bin 269'una dur ihtarına uymamak ve 6 bin 387'sine alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.

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CEZA SAYISI DÜŞÜŞE GEÇTİ

İstanbul'da 1 Ocak-26 Nisan 2020'de 987 bin 898 sürücüye ceza yazılırken bu rakam bu yıl yüzde 13,2'lik düşüşle 857 bin 129'a geriledi. Aynı dönem içerisinde durdurularak yapılan kontrol sayısı geçen yıl 1 milyon 116 bin 733 olurken, bu sayı 2021'de yüzde 38,1 artışla 1 milyon 542 bin 191'e yükseldi.