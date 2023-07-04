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CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik vatandaşların şikayetleri sürüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana zamlar, toplu ulaşım ve trafik sorunu bitmek bilmiyor.

Megakentlileri çileden çıkaran yetersiz hizmet sorunu, sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Bu kez bir tepki engelli vatandaştan geldi.

Hilal Demir isimli genç kız, geçtiğimiz yıllarda da toplu ulaşım güzergahındaki asansörlerin çalışmamasını eleştirmişti.

Mağdur ulan Demir, konun üzerinde defalarca kez durarak olayı sosyal medyaya da taşıdı.

İBB ise gelen şikayetlere rağmen bir adım atmadı.

Tekerlekli sandalye kullanan genç kız, yeni bir videoyu paylaşarak arızalı asansörü gözler önüne serdi. Videoda ise şu ifadeleri kullandı:

2 tane asansörü yapmaları 1 sene 2 ay sürdü. Martta açıldı bu asansörler. Marttan beri zibilyon kere bozuldu yine. Buyurun bir tanesi bozuk. Burası Edirnekapı’nın diğer tarafı 2 asansörlü. Daha önce de defalarca kez söylediğim gibi bu asansörler 2021 Kasım'da bozuldu. 2023 Mart'ta açıldı. Marttan bu zamana kadar 4 ay geçmiş toplasanız 3 defa binebildim. Bunun dışında son 3 haftadır bayramdan önce gittim ineceğim yerde inemedim. Vatan durağı için konuşuyorum. Bayramda gittim yine binemedim. Bayramdan sonra karşı tarafı kullanacaktım orası sabah 08.30'da baktım çalışıyordu 12.30'da baktım çalışmıyor. Ayrıca Topkapı'dan aktarma yapıyorum bugün Topkapı da bozuktu ve 4 kişi beni aşağıya indirmek zorunda kaldı merdivenlerden. Ben böyle konuşuyorum ama duvara konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Bunun bir çözümü de bulunmuyor. Bunlar tabii ki de bozulacak daha önce de bozuluyordu. Mevzu bu kadar uzun süre bozuk kalıyor olması. Geçen güvenliğe soruyorum neden sık bozuluyor dedi. Yeni bozuluyor diye saçma sapan bir cevap verdi bana. Artık sinirden gülmeye başladım. Çok sık karşılaşıyoruz bozuk asansörlerle.