İstanbul'da Erdoğan - Tebbun zirvesi: İş birliğini güçlendirecekler Cezayir lideri Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyecek. İkili ilişkilerin geliştirilmesi, ele alınacak konular arasında bulunuyor.

AA & Ensonhaber

haber.com/turkiye.htm" rel="tag" target="_blank">Türkiye ile Cezayir arasında yeni dönemin adımları atılıyor.

İki ülke, 2006'da hayata geçirilen dostluk anlaşmasıyla iş birliğini geliştirdi.

2019'da ise Abdülmecid Tebbun'un Cezayir Cumhurbaşkanı olmasının ardından ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildi.

Erdoğan davet etti

Taraflar arasında kesintisiz sürdürülen diyalog kapsamında, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun bugün Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İstanbul'da Cezayir-Türkiye zirvesi

İstanbul'da 22 Temmuz Cumartesi günü yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Dostluk ve iş birliği anlaşması

Türkiye ile Cezayir, 23 Mayıs 2006'da dostluk ve iş birliği anlaşması imzaladı. Farklı alanlarda yapılan bu anlaşma iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika ile imzaladığı anlaşmada siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda diyaloğun yanı sıra iki tarafın özellikle ekonomi alanındaki iş birliğini de güçlendirme taahhüdü yer aldı.

Orta ve küçük ölçekli işletmeler düzeyinde canlanmayı hedefleyen anlaşmayla, iki ülke arasında her yıl üst düzey bir toplantının yapılması da kararlaştırıldı.

Ekonomik iş birliği

Cezayir ile Türkiye arasında son 16 yılda ekonomik alanda büyük atılımlar gerçekleşirken, Cezayir'deki en büyük yabancı yatırıma sahip ülke Türkiye oldu.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'nin verilerine göre, 2000'li yılların başında sayıları 7'yi geçmeyen Cezayir'deki Türk firmalarının sayısı 1300'ün üzerine çıkarak 30 binden fazla kişiye istihdam imkanı sağlandı.