İstanbul'da Eros isimli kediyi öldürülmüştü: İbrahim Keloğlan hakim karşısında! Hayvanseverler akın etti Yılbaşı gecesi 'Eros' isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın yargılanmasına yeniden başlanırken, duruşma için hayvanseverler adliyeyi doldurdu.

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DHA

İstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşayan İbrahim Keloğlan'ın Eros isimli kediyi öldürdüğü görüntüler, gündem oldu.

İzleyenleri dehşete düşüren olay 1 Ocak 2024 tarihinde meydana geldi.

Olayın ardından Keloğlan hakkında, Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Keloğlan'a verilen ceza tepki çekerken, 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.

Öldürülen kedi için sloganlar atıldı

Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever, duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.

Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı. Adliyenin büyük salonu önünde toplanan kalabalık, duruşmanın başlamasını bekledi.

Defalarca tekme attı

Dosyayı inceleyen Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan yapılan yargılama sonucunda Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini belirtti.

Olaya ilişkin incelenen görüntülerde, Keloğlan’ın site sakinleri ve müşteki tarafından beslenip bakımı yapılan kediyi asansörde görmesi üzerine saldırıp tekme vurduğu, kedi asansörden kaçtıktan sonra peşinden giderek koridora sıkıştırdığı, kapıları kapatıp kedinin kaçmasını engelleyerek defalarca tekme attığı, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirip, yaklaşık 5 dakika boyunca kediyi kovalayıp tekmeleyerek ve üzerine basıp ezerek öldürdüğü kaydedildi.

Sanığın ısrarlı takip ederek yaklaşık beş dakika boyunca acımasızca ve zalimce gerçekleştirdiği öldürme olayında kusurunun ağırlığı, suçun işleniş biçimi, ortaya çıkan kastının yoğunluğu göz önüne alınarak temel cezanın üst hadde yakın olacak şekilde belirlenmesi gerektiği kararda kaydedildi.

Sanığın gerçekleştirdiği eylem niteliği ve ağırlığı dikkate alındı

Kararda "İşlenen suç ile verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayabilecek caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağı” ifadelerine yer verildi. Sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi, cezadan muaf tutulması sonucunu doğurabileceği belirtildi.

Kararda, "Ulaşılan bu sonucun bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır." diye belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Tunç'a gece yarısı telefonu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir gece yarısı 'Nasıl olur böyle bir şey?' diye beni aradı. Hepimiz bu konuda hassasız. Ceza almış, hükmün açıklanmasının geri açıklanması müessesesi var. Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında bunun yeri olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, bizzat takip ediyor. " diye konuşmuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)