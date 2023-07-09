İstanbul'da eş zamanlı denetim: Araçlar durduruldu, sürücüler sorgulandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Megakent'in birçok noktasında denetim gerçekleştirildi. Durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama(GBT) sorgulaması yapıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde denetimler devam ediyor. Yapılan operasyonlarla trafikte kural ihlali yapan sürücülere ceza yağıyor. Ekipler, bu kez İstanbul'da eş zamanlı denetim için düğmeye bastı. Araçlar ve sürücüler sorgulandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'İstanbul Huzur' denetiminde araçlar tek tek durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda detaylı arama yapılırken, içerisinde bulunanların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Çok sayıda şube destek verdi Narkotik köpeği 'Mask' aramalarda bulunurken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.