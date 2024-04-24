İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-13 operasyonunu paylaştı.
Hedef bu kez İstanbul oldu.
"13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı"
Güvenlik güçlerince 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyona ilişkin, Bakan Yerlikaya şu bilgileri aktardı:
"İstanbul’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-13” operasyonunda; örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı.
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz."
Örgüt mensuplarının faaliyetleri
Paylaşımın devamında şöyle denildi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce; İstanbul’da FETÖ’ye yönelik 15 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-13” operasyonunda şüpheli eski askeri öğrencilerin:
örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları,
haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi.
Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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