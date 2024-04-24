İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 13 eski askeri öğrenci yakalandı Güvenlik güçlerince 15 adrese düzenlenen Kıskaç-13 operasyonunda, askeri okullara yerleştirilen FETÖ örgüt mensubu 13 eski askeri personel tespit edildi.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-13 operasyonunu paylaştı.

Hedef bu kez İstanbul oldu.

"13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı"

Güvenlik güçlerince 15 adrese yapılan eş zamanlı operasyona ilişkin, Bakan Yerlikaya şu bilgileri aktardı:

"İstanbul’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-13” operasyonunda; örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz."

Örgüt mensuplarının faaliyetleri

Paylaşımın devamında şöyle denildi: