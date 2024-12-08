Suriye'de 61 yıl boyunca süren Esad rejimi son buldu...
Suriye'de Beşar Esad rejiminin kontrolü kaybettiği Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girdi.
Başkent Şam'da sokakları dolduran Suriyeliler, Emevi Meydanı'nda kutlamalara başladı.
Binlerce kişi, Esad rejimine karşı sloganlar atarak şehir merkezinde toplandı.
SURİYE'DE BİR DÖNEM SONA ERDİ
Geçtiğimiz saatlerde Suriye Ordu Komutanlığı, Esad rejiminin düştüğünü subaylarına iletti.
Reuters, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini duyurdu.
Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklaması yaptı.
Muhalifler, Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "Karanlık günler sona erdi." ifadelerini kullandı.
FATİH'TE KUTLAMALAR BAŞLADI
Yaşananların ardından Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı İstanbul Fatih'te de dikkat çeken görüntüler yaşandı.
Şam'ın Esad rejiminden kurtarılması sonrası sabah namazı için toplanan çoğu Suriyeli göçmenin oluşturduğu kalabalıktan sevinç gösterileri peş peşe geldi.
Esad karşıtı sloganlar atan grubun o anları böyle görüntülendi...
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