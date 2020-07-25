İstanbul'da eşini ısıran köpeği silahla vurdu

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Sarıyer’de bir kişi eşini diz kapağından ısıran köpeği silahla vurarak öldürdü. Eşini hastaneye götüren şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'de Yeniköy Özgürlük Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Can Özula isimli bir kişiye ait ‘Nero’ isimli köpek sokak içerisinde bulunan Ş.E.’yi sol diz kapağından ısırdı.

Yaşanan olay üzerine kadın acılar içinde yere oturarak eşi A.E.’ye seslendi. Olayın yaşandığı yere gelen A.E., eşini ısıran komşusunun köpeğini yanındaki silahla vurarak öldürdü.

EŞİNİN BAĞIRIŞINI DUYDU, SİLAHIYLA KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ

Daha sonra A.E. eşi Ş.E.’yi alarak hastaneye götürürken, köpeğin sahipleri ise yaşanan olayı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, köpeğin bakıcıları ise gözyaşlarını tutamadı.

Daha sonra köpeği öldüren A.E. ise polis ekiplerince hastanede gözaltına alındı.