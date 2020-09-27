İstanbul'da eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurdu

Esenler'de bir kişi, eşini, kayınvalidesini ve baldızını silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

İstanbul Esenler'de Oruç Reis Mahallesi 562 Sokak'ta meydana gelen olayda iddialara göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, kayınvalidesinin evine geldi.

Bir süre karısıyla tartışan kişi, yanında getirdiği silahını çıkartarak evde bulunan eşi, kayınvalidesi ve baldızını silahla vurdu.

EŞİNİ, KAYINVALİDESİNİ VE BALDIZINI SİLAHLA VURUP KAÇTI

Olayı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekipler olayın yaşandığı evin sokağına şerit çekerek evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde evde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polisler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda eşini, kayınvalidesi ve baldızını silahla vuran şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Esenler'de eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurdu- İZLE