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İstanbul'da eski binada çıkan yangında 1 kişi öldü

İstanbul'da eski binada çıkan yangında 1 kişi öldü Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, içeride kalan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.