DHA
İstanbul'da çıkan yangın ölümle sonuçlandı...
Fatih ilçesinde bulunan 3 katlı eski bir binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Harlanan alevler kısa sürede tüm binayı sararken, yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
Alevler kontrol altına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yükselen alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangına müdahale sürerken içeride bir kişinin kaldığı öne sürüldü.
1 kişi hayatını kaybetti
İçeride kalan vatandaşı çıkarmak için çalışma yapan ekipler, girdikleri binada bir kişinin cesedi ile karşılaştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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