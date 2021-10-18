Eski ortağıyla alacak-verecek nedeniyle tartışan genç, ortağının akrabaları tarafından darbedilip silahla vuruldu. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde, İmdat T. ile eski ortağı Ferhat T. ve akrabası Kerim T. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Ferhat T. ile Kerim T., olaydan bir hafta sonra İmdat T.’nin yine yanına geldi.

Eski ortaklar arasında bu kez ise kavga çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 1 YARALI

Kavgaya tarafların akrabaları olan Kerim T., Musa T., Vedat T., Faruk T., Görkem T., Sedat T., ve Samet T.’nin dahil olmasıyla adeta meydan kavgası çıktı. Yaşanan kavgada İmdat T., önce darbedildi ardından da tabanca ile bacağından vuruldu.

İmdat T.’nin yaralanmasının ardından taraflar sokak aralarına girerek olay yerinden kaçtı. Yaralı İmdat T. İse kendi imkanlarıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane polisi, hastaneye giderek yaralı şahsın ifadesini aldı. Ekipler, İmdat T.’yi yaralayan Murat T. ile diğer şüphelileri yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da eski ortaklar arasındaki silahlı kavga kamerada