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    İstanbul'da esnek çalışma ve erken mesai saatleriyle ilgili kritik toplantı

    İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için toplandı.
    • AA
    • 04.11.2020 - 12:31
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 14:20
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    İstanbul'da esnek çalışma ve erken mesai saatleriyle ilgili kritik toplantı

    İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında video konferans yöntemi ile bir araya geldi.

    Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların yanı sıra sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri değerlendirilecek.

    KARARLARI VALİ YERLİKAYA DUYURACAK

    İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, saat 14.00'te İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılacak basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

    Yerlikaya, kamuda esnek çalışmaya geçilmesinin ardından bir süredir özel sektör ve sanayi kuruluşlarıyla da çeşitli görüşmeler yürütüyordu.

    İstanbul da esnek çalışma ve erken mesai saatleriyle ilgili kritik toplantı #1

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