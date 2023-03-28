İstanbul'da etkisini gösteren yağış Tuzla'da köpüğe dönüştü Megakent'te gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağış sabah saatlerine kadar aralıksız sürerken Tuzla’da bazı yollar köpükle kaplandı.

İHA Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşüyor... Bahar mevsimine geçerken kentleri soğuk ve rüzgarlı hava etkisi altına aldı. Yurdun belli bölümlerinde kar yağışı beklenirken büyük bölümde yağmur etkili olacak. Yağış gece saatlerinde başladı İstanbul'da da yağmur gece saatlerinde başladı. Gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağmur, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Yağmur nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Köpükler kabardı Yağan yağmurla birlikte Anadolu Yakası ilçelerinden Tuzla’da Orta Mahallesi Kınalıkar Sokak ve çevresi köpük ile kaplandı. Köpüğün kaynağı bilinmezken, köpüğün yer yer fokurdadığı görüldü.