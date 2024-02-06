İstanbul'da etkisiz hala getirilen saldırganların görüntüleri

İHA
İstanbul'da saat 11.46’da, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulundu.
Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı.
Kimlikleri belirlendi
Saldırı girişiminde polis memurları C.Ü., V.M, B.K. ile A.H, C.A, D.K isimli vatandaşlar yaralandı.
D.K isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırganlar ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken terör eyleminin DHKP/C tarafından yapıldığı belirlendi.
Görüntüleri ortaya çıktı
Ayrıca saldırganların kimliği de açıklandı.
DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un daha önce katıldıkları etkinliklerin görüntüleri ortaya çıktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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