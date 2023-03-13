Türkiye, 6 Şubat'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 il adeta enkaza döndü.

Yıkılan yapılar 48 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İstanbul ve çevresinde beklenen depremin olması durumunda yaşanabilecekler sorgulanmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mart ayı toplantısının birinci oturumda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'da bakanların açıklayacağı bir müjde olduğunu aktardı.

İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyenlere 2 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini duyuran AK Parti Grup Başkanvekili şunları söyledi:

İstanbul'da yapısını dönüştürmek isteyen her bir vatandaşımıza en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Hiç kimseye ayrım yapılmaksızın.



Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şirketin ilgili kriterleri yerine getirmesi kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek.



Üçüncüsü ise kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap-işlet-devret modeliyle kiralama sisteminin de ayrıntılarını Sayın Bakanımız açıklayacak, bir usul getirilecek. Detayları da Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun.