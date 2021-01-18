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    İstanbul'da evsizlerin zor gecesi

    Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih gibi ilçelerinde gidecek yerleri olmadığı için sokaklarda kalanlar, geceyi eksi 1 derecede sığındıkları alt geçit, tünel çıkışı ve cami avlularında geçirdi.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 12:15
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    İstanbul'da evsizlerin zor gecesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu tahminlerinin ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla gece saatlerinde termometreler, eksi 1 dereceyi gösterdi.

    Durum böyle olunca İstanbul'daki evsizler, en zor gecelerinden birini geçirdi.

    KÖPRÜ ALTLARINA SIĞINDILAR

    Gidecek bir yeri olmayan geceleri köprü altları, banklarda yatan evsizlerin, sıcaklığın sıfır derecenin altına indiği soğuk havaya rağmen bazen bir kartonun üzerinde bazen ise buldukları bir battaniyeye sarılarak uyudukları görüldü.

    Fatih'te bir kişi köprü altında kalırken, bir kişinin de yanında yatan köpekle beraber bir iş yerinin önünde battaniyeye sarılarak uyudu.

    Eminönü'nde bir evsiz iskelenin hemen dibinde battaniyeye sarılı halde uyurken, başka bir evsiz de elinde kartonla yatmak için yer aradı.

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