İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
İHA

Emniyet güçleri örgütlerine göz açtırmamaya devam ediyor.

Ekipler son olarak İstanbul Bahçelievler'deki bir hücre evini takibe aldı.

Gerekli istihbaratı toplayan güvenlik güçleri hazırlığını yaptı ve DEAŞ mensubu şahsın kaldığı eve operasyon düzenledi.

'Yalnız it' konumundaki terörist yakalandı

Düzenlenen operasyonda sansasyonel planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ konumundaki A.H. adlı yabancı yakalandı.

Hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ve dolu şarjörler ele geçirildi.

Ayrıca yine bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler de bulundu.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı