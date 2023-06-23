İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ Konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı.

İHA

Emniyet güçleri terör örgütlerine göz açtırmamaya devam ediyor.

Ekipler son olarak İstanbul Bahçelievler'deki bir hücre evini takibe aldı.

Gerekli istihbaratı toplayan güvenlik güçleri hazırlığını yaptı ve DEAŞ mensubu şahsın kaldığı eve operasyon düzenledi.

'Yalnız it' konumundaki terörist yakalandı

Düzenlenen operasyonda sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ konumundaki A.H. adlı yabancı terörist yakalandı.

Hücre evinde yakalanan DEAŞ mensubu ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ve dolu şarjörler ele geçirildi.

Ayrıca yine bomba yapım aşamasında kullanıldığı tüp ve benzeri patlayıcı niteliğinde değerlendirilen malzemeler de bulundu.