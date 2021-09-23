İstanbul'da eyleme katılan 127 kişinin barınma sıkıntısı olmadığı öğrenildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul'daki barınma provokasyonu nedeniyle bir açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Ersoy, İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan daha sonra Beşiktaş, Bakırköy'de devam eden 'Barınamıyoruz' ve 'Yurtsuzlar' adı altında gerçekleştirilen eylemlere 127 kişinin katıldığını belirtti.

"EYLEME KATILAN 127 KİŞİNİN BARINMA SIKINTISI YOK"

Ersoy'un açıklamasında, "İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok." ifadesi dikkat çekti.

SAYILARLA TEK TEK AÇIKLADI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da akademisyen olduğu belirlendi.





YİNE BİR YALANLAR DİZİSİ, YİNE BİR PROVOKASYON...



Eyleme katılan 127 şahıstan; 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi. Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon...

"SAHTE TİYATROLARA KARŞI UYARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok."