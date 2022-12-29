EYT düzenlemesi sonrası SGK Müdürlüğü önünde sabahın ilk ışıklarından itibaren prim günlerini hesaplatmak isteyenler sıraya girdi. Oluşan kuyruk kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların vatandaşın merakla beklediği EYT müjdesini dün akşam duyurdu.

Uzun süredir Türkiye gündemini oluşturan konulardan biri olan EYT, nihayete kavuşmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklamaları büyük sevince neden oldu.

Soluğu SGK'da aldılar

Kimileri müjdeyi konvoy yaparak kutlarken kimileri ise sevinçlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Birçok kentte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan bir görüntü de İstanbul'daki Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi.

Son haftalarda yaşanan askerlik ve doğum borçlanması yoğunluğuna dünkü kararın ardından EYT de eklendi.

Uzun kuyruklar oluştu

Yapılan düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak şartları sağlayan herkesin emeklilik hakkından faydalanabileceği açıklandı.

Prim günlerini hesaplatmak isteten vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarından itibaren SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İHA'nın aktarımına göre; SGK önünde oluşan EYT kuyruğu kameralara yansıdı.

EYT'liler SGK önünde uzun kuyruk oluşturdu VİDEO

"Kuyruk 1 kilometreye yakın"

Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, “EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum. O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın. Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum.” dedi.

"Doğum borçlanması yaparsam tutuyor"

Doğum borçlanması için geldiğini belirten bir vatandaş, “Doğum borçlanması yapacağız. Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur.” ifadelerini kullandı.

SGK önünde EYT kuyruğunun oluştuğu iller; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Çanakkale...