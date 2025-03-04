Haberler



Gündem



İstanbul'da Eyüpsultan ve Büyükçekmece'de İETT yangını

İstanbul'da Eyüpsultan ve Büyükçekmece'de İETT yangını İstanbul yeni güne yine ulaşım sorunlarıyla uyanırken, Büyükçekmece'de park halindeki İETT'nin yanması sonucu otobüs hurdaya döndü. Eyüpsultan ilçesinde ise seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.