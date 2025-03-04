İHA

İstanbul'da ulaşım, araçların bakımsızlığı nedeniyle giderek daha da tehlikeli bir hal alıyor.

Megakent, yeni güne yine otobüs yangınlarıyla uyandı.

PARK HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLADI

Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratçeşme Mahallesi'nde park halindeki bir otobüste sabah saatlerinde yangın çıktı.

Durakta park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede tamamen söndürdü.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

EYÜPSULTAN'DA DA İETT YANGINI

Ekipler Büyükçekmece'deki yangınla mücadele ederken Eyüpsultan ilçesinde de İETT otobüsü alevlere teslim oldu.

Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsünde motor kısmında çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otobüste çıkan yangında dumanlar havaya yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Şans eseri otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Yangında, ölü veya yaralı olmazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor