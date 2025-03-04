İstanbul'da ulaşım, araçların bakımsızlığı nedeniyle giderek daha da tehlikeli bir hal alıyor.
Megakent, yeni güne yine otobüs yangınlarıyla uyandı.
PARK HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLADI
Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratçeşme Mahallesi'nde park halindeki bir otobüste sabah saatlerinde yangın çıktı.
Durakta park halindeki İETT otobüsünden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alevler kısa sürede bütün otobüsü sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını kısa sürede tamamen söndürdü.
OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.
EYÜPSULTAN'DA DA İETT YANGINI
Ekipler Büyükçekmece'deki yangınla mücadele ederken Eyüpsultan ilçesinde de İETT otobüsü alevlere teslim oldu.
Silahtarağa Caddesi'nde seyir halinde olan İETT otobüsünde motor kısmında çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Otobüste çıkan yangında dumanlar havaya yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Şans eseri otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Yangında, ölü veya yaralı olmazken, otobüste maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.
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