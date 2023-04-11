İstanbul'da fay hattına yakın ilçelerdeki eski daireler kiralardaki düşüşe rağmen boş kaldı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'da fay hattına yakın olan ilçelerdeki eski binalardan kaçış başladı. Eski dairelerini kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de işe yaramadı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılar 11 şehrimizi derinden etkilemiş ve 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Büyük felaket sonrası yaklaşık 25 milyon kişinin ikamet ettiği İstanbul'da da korku başladı.

Sahil şeridindeki eski binalar boş kaldı

Megakentte fay hattına yakınlığıyla bilinen sahil şeridindeki ilçelerdeki eski binalar boş kaldı.

Özellikle Bakırköy, Zeytinburnu gibi sahil şeridindeki ilçelerde eski binalar elde kaldı.

Bölge sakinleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası evlerini boşalttı.

Eski daire ilanları çoğaldı

Ortalama 30-40 senelik dairelerini kiraya vermekte zorlanan ev sahiplerinin fiyatları geriye çekmesi de buna çare olmadı.

Bakırköy’de hemen hemen her sokakta eski binalarda oturan bölge sakinlerinin evlerini boşaltması da dikkat çekti.

Öte yandan Bakırköy ve Zeytinburnu'nda eski binalara asılan kiralık ve satılık ilanlarında da artış görüldü.

Kiralardaki düşüşe rağmen rağbet yok

Bakırköy ve çevresindeki emlakçılar 6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların İstanbul'da olası senaryolar karşısında endişe duyduğunu söyledi.

Fiyatların ortalama yüzde 10'a kadar geri çekilmesine rağmen sahil şeridinde yer alan eski binalara talep düştü.

Fay hattına yakın bölgeler daha riskli

Fatih'in yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri uzmanlara göre fay hattına yakın olması dolayısıyla daha riskli görülüyor.