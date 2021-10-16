İstanbul'da feci kaza: 4 yaralı

Maltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıktığı otomobil ağaca çarptı. Gerçekleşen olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili de soruşturma açıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Altayçeşme Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Pendik istikametine gitmekte olan Serdar Töre’nin kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki ağaca çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE ARAÇ SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden sökülürken takla atan araç, karşı şeride devrildi. Kazada yaralanan sürücü Serdar Töre ile yanında bulunan Berkay Biçen, Salih Töre ve Yiğit Kına araç içinde sıkıştı.

Çevrede bulunan diğer araç sürücülerinin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

DEVRİLEN AĞAÇ TESTERE İLE KESİLDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de devrilen ağacı motorlu testere yardımıyla keserek olay yerinden kaldırdı.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olay yerinin temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.