İstanbul’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

AA
FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan aranma, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt mensuplarına askeri okullara giriş mülakat sınavlarında öncelik sağlandığı tespit edildi.
15 adrese operasyon düzenlendi
Bu kapsamda 15 eski askeri öğrenciye yönelik İstanbul’da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
13 şüpheli yakalandı
Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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