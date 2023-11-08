İstanbul’da FETÖ operasyonu: Firari 13 şüpheli tutuklandı Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 firari yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İHA

Güvenlik güçleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne de nefes almıyor.

Bu zamana kadar örgütün üst düzey yapılanmalarına ağır darbeler vuruldu.

Son olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kez daha harekete geçti.

Firari 13 şüphelinin peşine düşüldü

Hedefte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yer aldı.

Ekipler, söz konusu örgütün firari üyelerine karşı geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ‘Silahlı Terör Örgütü Üyeliği’nden arama kararı bulunan ve uzun süreden beri firari durumda olan 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için 27 Eylül ile 7 Kasım tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi.

Örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan baskınlarda, 13 FETÖ üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Bu kişilerin evlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette sorguya alınan ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)