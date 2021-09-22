İstanbul’da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY’nin finans kaynağı Kaynak Holding'in yöneticileri tarafından kurulan güvenlik şirketine, operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 kişi yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

FETÖ/PDY finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticileri tarafından, bir güvenlik şirketinin kurulduğu belirlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, güvenlik firmasında yöneticilik yapan ve çalışan 16 kişinin, örgütün sözde sorumlularıyla irtibatlı oldukları tespit edildi.

İSTANBUL, GAZİANTEP, BURSA’DA OPERASYON

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 15'ini yakaladı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Firari olan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.