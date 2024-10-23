İstanbul'da FETÖ propagandası yapan 4 kişi yakalandı

AA
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardınan örgüt üyeleri sosyal medyada propagandaya başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası 4 şüphelinin sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Savcılık, aralarında Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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