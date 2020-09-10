Dolar
7.4857
0.0106%
Euro
8.8684
0.3462%
Altın
1950.55
0.1931%
Borsa
1100.81
0.1027%
G. Altın
469.148
0.0571%
Bitcoin
76863.89
-0.5869%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    İstanbul'da FETÖ'den 43 şüpheli tutuklandı

    FETÖ'nün TSK yapılanmasında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 10.09.2020 - 13:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da FETÖ'den 43 şüpheli tutuklandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu toplam 123 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Polis ve jandarma ortaklığıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda, 109 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisine koronavirüs hastası olduğu için işlem yapılmazken, 12 şüpheliye adreslerinde ulaşılamadı.

    42'Sİ İTİRAFÇI OLDU

    Bu şüpheliler hakkında ayrıca nöbetçi hakimlikçe yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden 42'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldukları gerekçesiyle serbest bırakıldı.

    43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 24'Ü SERBEST KALDI

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında muvazzaf asker ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 43'ü nöbetçi hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir