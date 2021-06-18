Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan 9 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, Fetullah Gülen'e ait yeni kayda alınan video ve ses kayıtları ele geçirildi.

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Haziran tarihinde Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumları soruşturmaları kapsamında aranması olan ve gaybubet evlerinde gizlenen firari 9 kişiye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonların detayları ortaya çıktı.

ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler tarafından 10 hücre evi ve bir iş yerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler şöyle:

Örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere Türk Lirası, dolar ve euro cinsi toplam 750 bin lira para, çok sayıda hediyelik market alışveriş kartları, 1 adet 'F' serisi 1 dolar, FETÖ Terör Örgütü elebaşına ait kitaplar, sohbet kasetleri ve dijital materyaller.

Hücre evlerine yapılan baskınlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’da Fetullah Gülen’in yeni video ve ses kayıtları ortaya çıktı VİDEO



BEDDUA VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, el geçirilen dijital materyalleri incelemeye aldı.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınmış ve örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla konuşmaların olduğu belirlendi.

Ayrıca, örgütle mücadele eden kamu görevlilerine yönelik ‘Beddua’ videoları ve ses kayıtları ortaya çıktı.

BYLOCK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan Bylock yazışmalarında örgüt mensuplarının bir araya geldiği, kamp yerlerine FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap isimlerinin verildiği belirlendi.

Ayrıca örgütün yayın organlarından olan Samanyolu Televizyonu'nun Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca'nın, örgüt mensuplarını ‘17-25 Aralık operasyonlarını yapan polislerin’ yargılandıkları Çağlayan Adliyesi'nde destek amaçlı eylem yapmaya yönlendirdiği belirlendi.

ENES KANTER’İN PAYLAŞIMLARINA DESTEK TALİMATLARI

ABD'de Türkiye aleyhine sürekli karalama kampanyaları içerisinde yer alan örgüt lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu olan Enes Kanter'in paylaşımlarına destek verilmesi yönünde talimatlar verildiğine dair yazışmalar da bulundu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanarak 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi olan Mukaddes kod adlı N.A. dahil emniyete getirilen 9 şüpheli, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

N.A.'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

1 kişi, ifadesinin ardından savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.