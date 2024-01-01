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İstanbul'da Filistin için tarihi yürüyüş! Bastonunu alıp Galata'ya geldi

İstanbul'da Filistin için tarihi yürüyüş! Bastonunu alıp Galata'ya geldi Galata Köprüsü'nde buluşarak İsrail zulmüne ve terör örgütü PKK'ya lanet eden yüz binlerce vatandaşın arasında elinde bastonuyla etkinliğe destek veren yaşlı adam dikkat çekti.