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İstanbul, yeni yılın ilk gününde tarihin en büyük yürüyüşlerinden birine sahne oldu.

Binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde, “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşü düzenledi.

Tarihi camilerin ardından Galata Köprüsü’nde buluşan yüz binler, yürüyüşte sloganlar atarak terör örgütü PKK’yı ve İsrail zulmünü lanetledi.

Gencinden yaşlısına etkinliğe akın ettiler

Siyasi isimler de etkinliğe destek vererek vatandaşlarla birlikte yürüdü.

Ezgilerin söylendiği, duaların edildiği etkinliğe gencinden yaşlısına birçok vatandaş katıldı.

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Bastonuyla yürüyüşe katıldı

Gazeteci Adem Metan da etkinlikten bir görüntü paylaştı. Videoda, yaşlı bir adamın bastonuyla yürüyüşe destek verdiği görüldü.

Sosyal medyada gündem olan söz konusu video, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.