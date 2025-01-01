İstanbul'da Filistin için tarihi yürüyüş: Yüz binler destek için bir araya gelecek

AA

Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK) katılımıyla bugün Galata Köprüsü'nde eylem düzenlenecek.

DÜN AYASOFYA, BUGÜN EMEVİ, YARIN AKSÂ

Katılımcılar, yeni yılın ilk günü sabah namazı sonrası Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıda bulunacak.

TÜGVA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksâ! Karanlık günler için inanıyoruz ki Bir güneş doğuyor" mesajına yer verildi.

GEÇTİĞİMİZ 1 OCAK'TA DA DÜZENLENMİŞTİ

2024 yılının ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe 250 binin üzerinde kişi katılmıştı.

Bu yıl katılımın daha da yüksek olması bekleniyor.

İnsanlık İttifakı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, eyleme katılacaklar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami toplanma alanları olarak belirlenirken, bu camilerde sabah namazı cemaatle kılındıktan sonra alana yürüyüş yapılacak.

GAZZE YÜRÜYÜŞÜNE NASIL GİDİLİR?

Yayaların alana girebilmeleri için Galata Köprüsü Eminönü tarafında K1 ve K2 numaralı kapılar ile Galata Köprüsü Karaköy tarafında K3 numaralı kapı kullanılacak.

Yenikapı'daki otopark alanı, servisler ve özel araçlarla gelenler için kullanıma açık olacak ve buralardan da etkinlik alanına ulaşım sağlanacak.

Hareket kısıtlılığı yaşayan misafirlerin ulaşımı için K3 kapısı kullanılacak.

Eminönü yönünden gelen katılımcılar K1 ve K2 numaralı kapıları, Karaköy yönünden gelen katılımcılar ise K3 numaralı kapıyı kullanabilecek.

Eylemin gerçekleştirileceği Galata Köprüsü'ne, Marmaray Sirkeci İstasyonu'ndan K1 giriş kapısı için 5 dakika, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Haliç İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 7 dakika, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Beyazıt İstasyonu'ndan toplanma alanlarına 5 dakika ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Küçükpazar İstasyonu'ndan K2 giriş kapısı için 5 dakika yürüme mesafesi öngörülüyor.

TOPLU ULAŞIM SEFERLERİNDE DÜZENLEME YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem dolayısıyla, bazı toplu ulaşım seferlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu.

Bu kapsamda, tramvay, İETT ve deniz ulaşımı hatlarında bazı seferlerin durdurulduğu veya güzergahlarının değiştirildiği kaydedilen açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, bugün 22.00-02.00 saatlerinde Kabataş ile Sultanahmet istasyonları, yarın ise 06.00-14.00 saatlerinde Kabataş-Beyazıt istasyonları arasında sefer yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda, yarın 06.00-14.00 saatlerinde Küçükpazar-Eminönü istasyonları arasında hizmet verilemeyeceği, bu süre zarfında Cibali-Küçükpazar istasyonları arasında, tek yol işletmesi uygulanacağı vurgulandı.

Kapanacak yollar nedeniyle, İETT'ye bağlı birçok hatta ise geçici güzergahlar belirlendiği aktarılan açıklamada, vatandaşların anlık bilgi almak için "Otobüsüm Nerede" mobil uygulamasını kullanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, eylem nedeniyle etkilenecek hatlar şu şekilde sıralandı:

"146B, 26, 26A, 28, 28T, 30D, 31E, 32, 33, 33E, 33ES, 33TE, 33Y, 35, 36KE, 38E, 46Ç, 50E, 50P, 54E, 54TE, 66, 70D, 70FE, 70KE, 74, 74A, 77Ç, 78, 78H, 79E, 79GE, 80, 82, 92, 92C, 93, 97A, 97GE, 99A, EM1, EM2."

Şehir Hatları'nda Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç hatlarında seferlerin yapılamayacağı belirtilen açıklamada, "İstanbulluların mağduriyet yaşamaması adına belirtilen düzenlemelere dikkat etmeleri ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) da yer aldığı, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemi nedeniyle bu akşam saat 23.00'den itibaren eylemin bitişine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Fatih'te Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar ile Beyoğlu'nda Kemeraltı Caddesi'ne Karaköy Meydanı'ndan itibaren araçlar geçiş yapamayacak.

1 Ocak'ta saat 05.00'den itibaren ise Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kemeraltı Caddesi (Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü), Bankalar Caddesi ile Tersane Caddesi'nin çift yönlü trafiğe kapatılması planlandı.

Saat 04.00'ten eylem bitene dek Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası), Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollardan araçlar geçemeyecek.

Kapatılacak yollara alternatif olarak, Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı ile Unkapanı Köprüsü'nün kullanılması istendi.

Önlemler kapsamında, bu akşam saat 20.00'den itibaren kapatılacak yollarda park eden araçlar kaldırılacak.

Ayrıca, 1 Ocak saat 04.00'den itibaren Eyüpsultan-Eminönü Tramvay Hattı'nda Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş Tramvay Hattı'nda ise Kabataş-Sultanahmet arasında seferler yapılacak.

Bu akşam saat 22.00'den 1 Ocak saat 04.00'e kadar Kabataş Tramvay Hattı'nda, Kabataş-Beyazıt arası sefer icra edilemeyecek.

Kapanan yollara alternatif olarak Unkapanı Köprüsü, Refik Saydam Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde Dolmabahçe istikameti, Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü belirlendi.