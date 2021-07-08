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    İstanbul'da fırıncılar ekmeğe yüzde 25 zam için hazırlanıyor

    İstanbul'da fırıncılar ekmeğe yüzde 25 zam için hazırlanıyor

    Her fırsatta ekmeğe zam talebiyle gündeme gelen İstanbul Fırıncılar Odası, un fiyatlarının artışı nedeniyle ekmeğe zam istedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 11:18
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    İstanbul’da yıllardır iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor.

    Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) kayıtlı olan fırınlar ise ticaret odasının oluşturduğu komisyonda kendi fiyatlarına karar veriyorlar.

    "ZAM KAÇINILMAZ"

    Bloomberg Ht’ye konuşan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

    İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı son 45 gün içinde un fiyatlarının da yüzde 25 arttığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

    UNUN ZAMLANMASI DEMEK EKMEĞE ZAM DEMEK

    "Un maliyetleri genel maliyetlerimiz içinde yüzde 30-35 bandında yer alıyor. Unun zamlanması demek ekmek maliyetlerinin yüzde 35’ni etkilenmesi anlamına geliyor. Ekmek fiyatlarının otomatik olarak yeniden ayarlanması gerekiyor. Biz burada hükümetten un fiyatlarına bir şekilde destek olmasını beklerken, un fiyatlarının revize edilmesini talep ediyoruz."

    İstanbul da fırıncılar ekmeğe yüzde 25 zam için hazırlanıyor #1

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