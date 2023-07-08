İstanbul'da fırıncılar kafalarına göre zam yaptı! İstanbul Valiliği'nden ilk açıklama... Megakentte ekmeğin 5 TL'den 8 TL'ye çıkarılması haberleri sonrası basın açıklaması yayınlayan valilik, fiyatlarda bir düzenlemeye gidilmediğini ve halen 5 TL'den satıldığını aktardı.

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Fırıncılar, resmi bir dayanağı olmadan ekmeğe zam getirmeye kalktı.

İstanbul'da 240 gram ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının da 5 TL'den 8 TL'ye çıkarılması konuşuluyor.

Simit ve poğaçanın 10, açmanın ise 12 TL'ye satılacağı haberleri herhangi bir resmiyete dayanmıyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği çıkan haberlerle ilgili bir açıklamada bulundu.

Kentte ekmek fiyatları ile ilgili bir düzenleme yapılmadığına dair bir basın açıklaması yayınlandı.

"Ekmek fiyatlarında düzenleme yapılmadı, halen 5 TL'den satılmakta"

Ekmeğin halen 5 TL'ye satıldığının vurgulandığı açıklama şöyle devam etti;